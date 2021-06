Warm onthaal voor Loeki de Leeuw: ’Blije kijker zodra hij tevoorschijn komt’

Loeki zal de hele sportzomer tussen de wedstrijden van Oranje door te zien zijn. Ook woensdagavond was de leeuw te spotten rond de oefenwedstrijd Nederland - Schotland. En hij was in tegenstelling tot Oranje wél ’in vorm’, aldus een twitteraar. Koen beaamt dat op het sociale medium: „De Loeki de leeuw-spotjes zijn tot nu toe het leukste van de avond.” De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Overigens zal Loeki ook rond de Tour de France en de Olympische Spelen te bewonderen zijn, meldt de publieke omroep. Communicatiebureau Validators onderzocht onlangs de Nederlandse liefde voor Loeki. De leeuw weet emoties los te maken bij kijkers en is daardoor een commercieel succes. ’Nostalgie, tezamen met de spannende opbouw van de commercial, zorgen voor een piek in blijdschap zodra hij uit de kartonnen doos tevoorschijn komt’, meldt Marketingtribune.

Van Dale

Vanaf 1972 was de leeuw te zien tussen de reclames op de tv-zenders van de Nederlandse Publieke Omroep. Zijn kreet ‘Asjemenou’ is alom bekend en heeft zelfs het Van Dale-woordenboek gehaald.