Limburg wil eindelijk intercity naar Aken

Station Heerlen Ⓒ ANP

HEERLEN - Limburg wil dat de NS eindelijk werk gaat maken van het doortrekken van de intercityverbinding Amsterdam-Heerlen-Aken. Het laatste stukje tussen Heerlen en Aken komt almaar niet van de grond, hoewel al sinds 2003 alles in kannen en kruiken leek om zo’n treinverbinding tot stand te brengen. Er is sindsdien al meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd aan Nederlandse en Duitse kant, de infrastructuur is nagenoeg klaar.