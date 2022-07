Premium Het beste van De Telegraaf

’Was ooit zo’n leuk buurtje, voel me niet veilig meer Bewoners Huizen verbijsterd door explosie bij eerder bedreigde woning: ’Wordt hier langzaam een getto’

Door Wim Wegman

HUIZEN - Steeds meer buurtbewoners verzamelen zich op de vroege zondagochtend achter de politielinten rond het speelpleintje aan de Roef in Huizen. Ze kijken naar de ravage van de woning op nummer drie, waarin in de nacht van zaterdag op zondag een explosie is geweest.