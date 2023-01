Premium Het beste van De Telegraaf

In de rij voor ’hype-hap’ Met honderden in de rij voor een patatje: TikTok-sterren lokken volgers naar horeca

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Fabel Friet van Floris Feilzer en Abel Klatser in de Amsterdamse Runstraat werd afgelopen zomer populair toen een video op TikTok door miljoenen werd bekeken. Ⓒ diederik van der Laan/dpa

Amsterdam - Met honderden in de rij voor een patatje, chocoladekoek of sandwich. Horecazaken die scoren op sociale media hebben binnen de kortste keren een beveiliger of crowdmanager nodig om de drukte in goede banen te leiden. Omwonenden zien de hypes liever vandaag dan morgen tot een einde komen.