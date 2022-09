Ook verder vernieuwd coronavaccin Pfizer goedgekeurd

„Dit vernieuwde vaccin kan gebruikt worden als booster voor iedereen van 12 jaar en ouder”, legt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit. Deze medicijnautoriteit werkte ook mee aan de Europese beoordeling. Volgens EMA hebben de vaccinmakers genoeg bewijs geleverd voor de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van deze nieuwe versie.

Mensen die binnenkort een volgende boosterprik halen tegen het coronavirus, krijgen de eerste aangepaste versie. Die werkt zowel tegen het oorspronkelijke virus als tegen de BA.1-omikronvariant. Het ministerie van Volksgezondheid weet nog niet precies vanaf wanneer Nederlanders de nieuwste versie van de vaccins kunnen krijgen. „Zodra die beschikbaar komt gaan we ermee beginnen”, zegt een woordvoerder.

Voor de najaarsvaccinaties maakt het geen verschil dat het vaccin weer een update heeft gekregen. De vaccinaties gaan gewoon door volgens plan, aldus de woordvoerder. Deskundigen die in het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) zitten, hebben daar vorige week ook nog positief over geoordeeld. Zij wezen erop dat de onderlinge verschillen tussen de omikronsubvarianten „aanzienlijk geringer” zijn dan bijvoorbeeld het verschil tussen de oorspronkelijke coronavariant, uit Wuhan, en de eerste omikronvariant. Ook is de BA.5-variant alweer over zijn hoogtepunt heen.