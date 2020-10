LIVE | Avondklok in steeds meer Europese landen

Wallonië scherpt de avondklok aan die in België van kracht is om de nieuwe opmars van het coronavirus te keren. In Franstalig België, waar het virus haast meer dan waar ook in Europa om zich heen grijpt, mogen mensen na 22.00 uur ’s avonds de straat niet meer op. Dat mag ’s ochtends pas weer vanaf 06.00 uur, heeft de Waalse minister-president Elio Di Rupo vrijdagavond afgekondigd.

België mag sinds maandag tussen middernacht en 05.00 uur ’s morgens de deur niet uit en in Vlaanderen en Brussel blijft dat voorlopig zo. Al gaan ook in de Brusselse politiek steeds meer stemmen op om de maatregelen strenger te maken.

De autoriteiten in de Italiaanse regio Campanië, waar zich ook Napels bevindt, hebben een regionale lockdown aangekondigd. Het is noodzakelijk om alles te sluiten, behalve de ondernemingen die essentiële goederen produceren en vervoeren, beklemtoonde de regionale leider Vincenzo De Luca. De landelijke autoriteiten maakten ondertussen bekend dat een recordaantal nieuwe besmettingen is gemeld. Het gaat om bijna 20.000 coronagevallen in een dag tijd.

Campanië had al verregaande maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen moesten dicht en er wordt een avondklok ingevoerd. De Luca stelde nog meer maatregelen in het vooruitzicht. Hij wil onder meer reisbeperkingen instellen.Italië registreerde vrijdag het hoogste aantal coronabesmettingen tot dusver.

