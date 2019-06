Beschonken mannen hinderen hulp bij reanimatie

Volgens getuigen raakte de man rond 19.15 uur onwel in het café, waarna omstanders direct begonnen met reanimeren. Brandweermannen die de hulpverlening over wilden nemen, werden gehinderd door twee beschonken mannen. Het tweetal beledigde en bedreigde de hulpverleners en ging hen met een stoel te lijf. De agenten gebruikten pepperspray en een wapenstok om de mannen aan te kunnen houden. Bij de aanhouding raakte één van de mannen gewond, toen hij met zijn hand door een ruit heen sloeg en een snijwond opliep. Hij is in het ziekenhuis behandeld.

Drie politieagenten raakten bij de aanhouding lichtgewond. Ze hebben aangifte gedaan van belediging, bedreiging en mishandeling. De twee verdachten zijn een 40-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 41-jarige man uit Fijnaart. Zij zitten vast en worden verhoord.

Het café laat in een reactie weten dat hun gedachten uitgaan naar familie, vrienden en bekenden van de overledene. „Tijdens de hulpverlening liepen de gemoederen en emoties bij de vriendenkring van het slachtoffer hoog op. Onze dank gaat uit naar de hulpverleners, politie, ambulancepersoneel, onze gasten en ons personeel die tijdens de heftige gebeurtenis adequaat gehandeld hebben.”