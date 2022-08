Moeder sterft tijdens vlucht, kinderen moeten acht uur lang naast haar zitten: ’Extreem traumatiserend’

Tijdens een vlucht van Hong Kong naar Londen in augustus werd de vrouw ineens niet meer wakker, ook reageerde ze nergens meer op. Omstanders hebben haar geprobeerd te reanimeren, maar ook dat mocht niet meer baten. De vrouw stierf voor de ogen van haar kinderen en man.

’Extreem traumatiserend’

„Wij zijn nog steeds geschokt”, schrijft een vriendin van Helen op een GoFundMe-pagina. „Het hele drama ontvouwde voor de ogen van haar kinderen.” Helen lag vervolgens nog acht uur lang levenloos in haar stoel. „Hoewel dit extreem traumatiserend was voor haar familie, hebben ze allemaal tijd gehad om afscheid van haar te nemen.”

Alsof deze gebeurtenis niet genoeg was, diende zich kort daarna weer een drama aan. Toen het vliegtuig eenmaal landde op Frankfurt voor een tussenstop, moest het lichaam van de moeder in Duitsland achterblijven. De twee jonge kinderen en de vader vlogen door naar Engeland. Zonder hun moeder en partner.

De familie is er kapot van, schrijft de vriendin. „Helen was een toegewijde moeder en echtgenote. Ze was de lijm die haar familie bij elkaar hield.”

Begrafenis

Na 15 jaar in Hongkong wilde het gezin verhuizen naar Groot-Brittannië. „Helen verheugde zich erop om haar familie weer te zien.” Vanwege de coronapandemie hadden ze elkaar al een tijdje niet meer gezien. De vrouw was verpleegkundige: „Ze was altijd beschikbaar om te helpen en maakte snel nieuwe vrienden.”

Met de inzamelactie wil de vriendin de begrafeniskosten betalen, en ook geld inzamen om de kinderen financieel te ondersteunen. „Haar man heeft even tijd nodig om het verlies van zijn vrouw te verwerken.”

Het lichaam van Helen is nog niet aangekomen in Engeland. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat ze de familie steunen. „We hebben contact met de lokale autoriteiten.”