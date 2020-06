Minister ontslagen na megabestelling van 2 miljoen dollar aan lolly’s

Volgens president Andry Rajoelina, die maar wat graag reclame maakt voor het middel, is het drankje hét medicijn tegen het virus. En dus leek het minister Rijasoa Andriamanana een goed idee om alle schoolkinderen drie lolly’s te geven om de vieze smaak weg te spoelen. Totale kosten: twee miljoen dollar. Maar daar stak de president een stokje voor en nu staat Andriamanana op straat.

Overigens blijft Rajoliena vasthouden aan zijn ’wondermiddel’. „Als het een Europees land was geweest die deze remedie ontdekt had, zou er dan ook zoveel twijfel zijn? Ik denk het niet”, zo verklaarde hij tegenover France 24. Inmiddels hebben ook andere Afrikaanse landen hun interesse getoond in het middel. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er geen enkel bewijs is dat het plantaardige drankje helpt.

In Madagascar is bij bijna 1000 mensen het coronavirus vastgesteld. Zeven mensen zijn erdoor overleden.