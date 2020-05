’Coronabelasting’ tegen drukte bij slijters in India

Een Indiase man heeft alcohol gehamsterd maandag in New Delhi. Ⓒ EPA

NEW DELHI - De autoriteiten in de Indiase hoofdstad en de staat New Delhi hebben dinsdag een speciale ’coronabelasting’ op drank ingevoerd om de drukte bij slijters in te dammen. De drankwinkels gingen maandag weer open als onderdeel van de versoepeling van de coronamaatregelen in het land.