Slachtoffers gezinsmoord Geldermalsen werden neergestoken

De 40-jarige man is verantwoordelijk voor de dood van een 38-jarige vrouw en een 6-jarige jongen, van wie hij de vader was. Hun lichamen werden maandag 9 mei gevonden in een woning in Gelderse plaats. De man werd ongeveer een dag later aangehouden in Duitsland, waar hij een zelfmoordpoging deed in de cel. Hij overleed een paar dagen daarna in een Duits ziekenhuis aan de gevolgen van die zelfmoordpoging.

Over de exacte omstandigheden van de zelfmoordpoging doet het OM op het moment geen uitspraken. Een woordvoerster laat weten dat daarover nauw contact wordt onderhouden met de Duitse autoriteiten.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.