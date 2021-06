Grapperhaus: koning had zich aan coronaregels moeten houden

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Hij heeft de koning niet aangesproken op zijn gedrag van donderdag. „Het is soms gewoon moeilijk om vast te blijven houden aan de regels, laten we daar eerlijk en duidelijk over zijn”, aldus de minister.

Voorbeeldfunctie

Ook minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er „voor ons allemaal” zijn. „De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt”, zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn „enthousiasme” tijdens het bezoek wel.

Koning Willem-Alexander hield tijdens een bezoek aan de ’oranje’ Haagse Marktstraat geen 1,5 meter afstand. Ⓒ ANP/HH

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt de beelden niet te hebben gezien. Wel is het „voor iedereen goed om de 1,5 meter aan te houden.” Ook hij erkent dat dit niet altijd makkelijk is. „Maar dat is niet goed, die regel moeten we echt nog eventjes houden.”

’Coronacrisis voorbij’

PVV-leider Geert Wilders tilt er niet zo zwaar aan. Volgens hem is ’de coronacrisis voorbij’. „De Koning gaf het goede voorbeeld, de kans op besmetting buiten is bijna nul.”

Het kabinet kondigt vrijdagavond verdere versoepelingen aan van de coronaregels. Het loslaten van de 1,5 meter zit daar naar alle waarschijnlijkheid niet tussen. Ook nu andere regels worden afgebouwd, benadrukt het kabinet juist steevast het belang van afstand houden en handen wassen.

Eerder in opspraak

Ook in oktober kwam het koningspaar onder vuur te liggen. Volgens velen was het onverstandig dat het gezin vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Hij besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen.

De koning betuigde daarna spijt in een videoboodschap. „Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, aldus Willem-Alexander. „Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.”

De koning heeft nog niet gereageerd op wat er donderdag in Den Haag is gebeurd. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog geen reactie gegeven.