Het mag niet, maar er zit sulfiet in uw vlees

De toezichthouder onderzocht 42 vleesverwerkende bedrijven, waarvan bekend was dat ze sulfiet hadden afgenomen van een leverancier in additieven. De slagers gebruikten het verboden sulfiet in rundergehakt, hamburgers, saucijzen, tartaar, poulet en andere vleesbereidingen. Geen enkel bedrijf dat sulfiet gebruikte, verstrekte deze informatie aan de consument. De betreffende slagers zijn beboet.

De NVWA trof vorig jaar al sulfiet aan in het vlees van slagerijen. Het gebruik van dit additief in vlees is al tientallen jaren verboden. Sulfiet kan verhullen dat vlees niet vers of van slechte kwaliteit is, maar kan ook overgevoeligheidsreacties opleveren.