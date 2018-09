Vooruit dan maar, het is tenslotte bijna Valentijnsdag.

Tot deze onthutsende conclusie kom ik uitgerekend vandaag, een dag voor de ’meest romantische’ dag van het jaar. Niet alleen omdat Valentijnsdag de zoveelste vercommercialiseerde feestdag is, maar ook omdat het de zoveelste feestdag is die door studies kapot is geanalyseerd. Dat begint al bij de oorsprong van Valentijnsdag: daar zijn onderzoekers het niet over eens.

Het ene kamp zegt dat het is gebaseerd op het verhaal van priester Valentinus, die op 14 februari 270 te Rome werd onthoofd omdat hij in het geheim jonge stellen liet trouwen. Een andere studie zegt dat 14 februari de dag is dat vogels beginnen met paren, waardoor mensen dezelfde aandrang krijgen.

Wat we wel zeker weten, is dat Valentijnsdag is gekaapt door de middenstand en louter dient tot het spekken van de kas van uw parfumerie, chocolatier of bloemenstal.

Even terzijde: ik kocht vorige week een bosje bloemen, welke daad aan mij een vlaagje romantiek ontlokte omdat het bloemenmeisje met haar wintertrui in die ijzig koude stal zó aandoenlijk verkouden stond te zijn, dat ik het door haar aangeraden „boekedje darcissen voor baar dertied euro” het liefst aan haar wilde schenken.

Maar de meeste mannen hebben geen greintje romantiek in zich. Uit een enquête blijkt dat mannen een gemiddeld cijfer van 4,2 geven als het gaat om het belang van Valentijnsdag. Dat dit grote gevolgen kan hebben, daarvoor waarschuwt de Utrechtse cardioloog Janneke Wittekoek, die na haar onderzoek vaststelt dat ’vrouwenharten’ juist een opkikker krijgen van een bosje bloemen of een reep chocola. Als je wilt dat je vrouw langer gezond blijft, kun je Valentijnsdag maar beter serieus nemen.

Als je dat niet wilt, deed je dus mee aan bovengenoemde enquête.

Bij Valentijnsdag gaat het eigenlijk om de anonieme liefde. In dat gebruik voorzien tegenwoordig de datingapps. Maar online daten is niet zonder risico. Onderzoek wijst uit wat wij allang weten: er wordt lang niet altijd de waarheid gesproken op datingprofielen.

Ruim 20% presenteert een jongere versie van zichzelf en bewerkt daartoe zelfs zijn of haar profielfoto. Dientengevolge is bijna de helft van de vrouwen teleurgesteld in hun date als er een fysieke ontmoeting volgt. Dat desondanks 14% van alle Nederlandse stellen elkaar kent via internet, mag dan ook een godswonder heten.

Laten we dus een lans breken voor de romantiek. Niet geschoten is altijd mis, vraag dat maar aan Cupido. Waag de sprong in het diepe.

Het is zoals het spreekwoord zegt: langs de rand van het ravijn groeien de mooiste bloemen.