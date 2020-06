Burenruzie Den Bosch beslecht met mestvork en ijzeren staven

Ⓒ FPMB ERIK HAVERHALS

DEN BOSCH - De politie heeft zaterdagavond moeten ingrijpen tijdens een uit de hand gelopen burenruzie in Den Bosch. In totaal zijn vijf mensen opgepakt in verband met de zaak, waarbij mogelijk gevochten is en mensen elkaar met onder meer ijzeren staven en een riek zouden hebben belaagd.