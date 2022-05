12 jaar cel en tbs voor Michel T. (40) die zes meisjes misbruikte op camping

Ook de 37-jarige Aïscha Z. die foto’s en filmpjes van haar eigen kinderen maakte en haar 6-jarige dochter door Michel T. liet misbruiken, krijgt een hogere straf: vijf jaar cel, in plaats van een straf die gelijk was aan het voorarrest, een jaar voorwaardelijk en een verplichting om zich te laten behandelen. De rechtbank noemde het „onthutsend” dat Aïscha Z. bereid was om haar kinderen op te offeren omdat ze vreesde anders Michel T. kwijt te raken.

Michel T. had een zeldzaam talent om gezinnen binnen te dringen met kinderen – liefst meisjes – in de leeftijd van 4 à 5 jaar. Die wonden hem het meest op. Hij sloot vriendschap met de ouders en nodigde hun kinderen geregeld uit voor logeerpartijtjes op de camping in het Drentse Echten, of bij hem thuis. De ouders hadden geen reden om argwaan te koesteren. Michel T.’s zwangere vrouw was er toch bij?

Wat ze niet wisten is dat hij zijn vrouw vroeg naar bed stuurde om zelf vrij spel te hebben.

Hij misbruikte de meisjes onder de douche of in het toilet, en bleek een fascinatie te hebben voor ontlasting. Hij diende de meisjes zelfs laxeermiddelen en klysma’s toe, waardoor ze aan de diarree raakten.

Het verst ging Michel T. met de dochter van Aïscha Z. De vrouw was verliefd op hem en stuurde haar dochter steeds uit logeren naar Michel T., ook al kwam het kind steeds met pijnlijke rode billen terug. En steeds maakte ze op zijn verzoek video opnamen van het meisje en van haar twee broertjes in uitdagende poses.

In 2013 werd Michel T. al eens veroordeeld voor het misbruiken van drie meisjes. De rechtbank legde hem ook tbs met dwangverpleging op, omdat hij volgens deskundigen zonder behandeling een gevaar blijft voor meisjes.