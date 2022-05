12 jaar cel en tbs voor Michel T. uit Hoogeveen die zes meisjes misbruikte op camping

T. misbruikte de kinderen vanaf oktober 2018 totdat hij in juni 2021 werd opgepakt. De ouders van twee zusjes van 5 en 8 jaar oud waren naar de politie gestapt, omdat hun kinderen zeiden dat zij op de camping door T. waren betast. Op zijn telefoon stonden kinderpornografische afbeeldingen van de jonge kinderen van zijn toenmalige vriendin, woonachtig in Roermond. De 37-jarige vrouw maakte deze foto’s en filmpjes in opdracht van T. Zij liet haar 6-jarige dochter eveneens door T. misbruiken.

De vrouw werd naar eigen zeggen door T. gedwongen. Ze was niet tegen hem opgewassen en bang dat T. haar en haar kinderen iets zou aandoen. Uit de vele berichten tussen haar en T. blijkt volgens de rechter dat de vrouw gevoelens had voor de Drent en bang was hem kwijt te raken. Ze gebruikte daarbij haar dochter als instrument en dit is volgens de rechter een „onthutsende constatering.”

Autistische stoornis

Het Openbaar Ministerie eiste tegen haar een celstraf gelijk aan het voorarrest en een jaar voorwaardelijke celstraf met daarnaast een behandelverplichting, maar de rechter gaat daar niet in mee. Deze straf past volgens de rechter niet bij de ernst van de feiten en van haar handelen en legde haar vijf jaar gevangenisstraf op.

T. heeft zich volgens de rechter ruim 2,5 jaar schuldig gemaakt aan het misbruiken van zes jonge meisjes die door hun ouders aan hem waren toevertrouwd. Hij liet geen moment onbenut om gelegenheden te creëren waarop hij de kinderen kon misbruiken. Onder het mom van hygiënische verzorging misbruikte hij de meisjes onder de douche of op het toilet. De man ging daarbij zeer berekenend te werk. Hij ontkende tot op de zitting alle beschuldigingen.

Deskundigen stelden bij T. pedofilie en een autistische stoornis vast, waardoor de daden hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Zonder een langdurige en gedwongen behandeling blijft T. volgens de deskundigen een gevaar voor personen. De man werd in 2013 eerder al veroordeeld tot twee jaar cel, voor het misbruiken van drie meisjes. Ook toen moest hij zich laten behandelen.