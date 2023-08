Nederlandse familie gered na nacht op Oostenrijkse berg

EISENERZ - Negen Nederlandse vakantiegangers hebben na een wandeltocht een nacht op een berg in Oostenrijk moeten doorbrengen. Ze kwamen ’s avonds in de problemen en konden pas in de vroege ochtend gered worden. Ze zijn uitgeput maar ongedeerd. Volgens de Oostenrijkse politie zijn de vakantiegangers tussen 12 en 28 jaar oud.

De Kaiserschild is een berg van bijna 2100 meter hoog. Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH