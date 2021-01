Docent stuurt verkeerde opdracht naar leerlingen: hoe teken je een uil?

Leerlingen van de Holderness Academy kregen per ongeluk een ’aanstootgevende’ tekenopdracht opgestuurd. Ⓒ Maps

PRESTON - Huiswerkopdrachten kunnen door corona niet meer op papier worden uitgedeeld door leraren, dus sturen zij die nu op per mail. Maar dat gaat niet altijd goed. Een Britse leraar e-mailde haar leerlingen deze week per ongeluk een zogeheten meme in plaats van een tekening.