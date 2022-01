Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdofficier: cocaïneproductie lijkt verdubbeld Hardnekkige strijd haven Rotterdam tegen cokemaffia: uithaler werd negen keer betrapt

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Het OM gaat dit jaar de strijd opvoeren tegen de drugscriminaliteit in de haven. Ⓒ Foto ANP/HH

Rotterdam - In de haven van Rotterdam is het afgelopen jaar een recordvangst aan cocaïne gedaan. Er werd maar liefst 72.808 kilo in beslag genomen dat een waarde heeft van meer dan vijf miljard euro. Er werden vorig jaar zeker 198 zogenoemde ’uithalers’ gearresteerd. Volgens de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar is te zien dat het aanbod groot is, maar de vraag ook. ,,We weten dat er 40.000 lijntjes per dag worden gesnoven in Rotterdam.’’