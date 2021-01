Nog steeds geen onderzoek Sarah

Premium Columns

Ook op links velen voor kernenergie

Een sjibbolet was oorspronkelijk een woord dat moeilijk uit te spreken is, waardoor je herkent of iemand er echt bij hoort. Het komt uit de Bijbel (Richteren), maar wordt nu ook overdrachtelijk gebruikt voor iets waar je de good guys aan herkent. Voor links was ’kernenergie, nee bedankt’ zo’n sjibbo...