Homohuwelijk viert twintigjarig jubileum: vooral lesbische stellen uit elkaar

De beelden gingen de hele wereld over. Vier homo-echtparen die in 2001 op het stadhuis in Amsterdam als eersten ooit onder toeziend oog van toenmalig burgemeester Job Cohen elkaar het jawoord gaven.

Van alle 20 duizend getrouwde homostellen die Nederland nu telt, zijn 1400 homo’s en 1100 lesbische vrouwen in 2001 in het huwelijksbootje gestapt. Zij vieren dit jaar hun twintigste jubileum, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Bijna de helft van alle trouwlustige homo’s en lesbi’s (42 procent) had toen al een geregistreerd partnerschap.

Anne-marie Thus (51) die voor het oog van de wereld met Helène Faasen – als eerste lesbische vrouw – trouwde, is een van hen. Ze is nog altijd dolgelukkig. „Wij houden van elkaar. Het accepteren van elkaars eigenaardigheden en elkaar niet willen veranderen”, vertelt Thus die inmiddels uit Amsterdam is vertrokken en neergestreken in Maastricht. „Als je de ander niet wil veranderen, heb je een goede basis.”

Vrouwparen

Al is dat lang niet alle lesbische vrouwen gegeven, signaleert het CBS. Van de vrouwenparen die in 2010 trouwden, was 26 procent na een kleine tien jaar weer uit elkaar. Bijna twee keer zo vaak als homostellen (14 procent).

„Ik denk dat de verwachtingen die vrouwen hebben van een vrouw-vrouw relatie namelijk is: we lijken op elkaar dus het wordt makkelijk. Dit blijkt echter niet altijd te kloppen”, zegt relatietherapeut Yvette de Beer die onder meer gespecialiseerd is in relatietherapie voor lesbische vrouwen. „Dat iemand een vrouw is, betekent niet automatisch dat zij dus op jou lijkt en dat ze bijvoorbeeld op dezelfde manier met emoties omgaat of op dezelfde manier in het leven staat.”

Een van de drijvende krachten achter het openstellen van het burgerlijk huwelijk is ex-politicus Henk Krol die overigens zelf nooit het jawoord gaf. Maar daar komt verandering in. Afgelopen weekend ging hij op de knieën ging voor zijn vriend Aldo. „We waren de afgelopen tijd erg druk en er allebei niet aan toe. Nu wel. Het huwelijk is zoiets bijzonders, dat moet je niet zomaar doen. Anders ga ik die lesbiënneparen achterna”, lacht hij. „En dat wil ik niet.”

Waar Krol gaat trouwen, houdt hij nog even geheim. Maar als we alleen naar de CBS-cijfers kijken gooit Amsterdam hoge ogen. De hoofdstad is – ondanks een aantal gewelddadige voorvallen tegen homo’s – qua regenbooghuwelijken nog steeds de ’gay capital’ van Nederland: 45 per duizend gehuwden. Nijmegen (35) en Arnhem (28) doen ook een duit in het zakje.

’Bible belt’

De ’bible belt’ bungelt onderaan het lijstje. Met Urk en Woudenberg als hekkensluiter. In die gemeenten worden nauwelijks homohuwelijken afgesloten. Daar blijft de teller steken op minder dan 1 per duizend huwelijksvoltrekkingen.

’Op Urk’ werd volgens Omroep Flevoland vorig jaar april wel het eerste homohuwelijk ooit gesloten. Het zou gaan om een verbintenis tussen twee vrouwen.