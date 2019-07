Weer duizenden straat op in Hongkong

Demonstranten in Hong Kong keren zich tegen de ’uitleveringswet’ met China. Ⓒ EPA

HONGKONG - Duizenden mensen zijn zaterdag in Hongkong de straat op gegaan omdat ze het geweld bij demonstraties zat zijn. Het protest was ook een steunbetuiging aan de politie. De afgelopen weken waren er massale demonstraties tegen een nieuwe wet die uitlevering aan China mogelijk moest maken, maar nu vooralsnog van tafel is. Daarbij kwam het tot confrontaties met de politie.