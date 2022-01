Nederlandse hamsters verdacht bij uitbraak corona Hongkong

Vorige week werd er bij een 23-jarige medewerker van de dierenwinkel het delta-variant ontdekt. Dezelfde mutatie werd bij elf hamsters gevonden die uit Nederland zijn geïmporteerd. Autoriteiten vrezen dat het gaat om de eerste besmetting in Hongkong waarbij het virus van dier naar mens is gesprongen.

Geen risico

Hoewel nader onderzoek nog moet uitwijzen of de medewerker inderdaad door een hamster werd besmet, heeft de regering besloten geen risico te lopen. Dinsdag is er opdracht gegeven om tweeduizend knaagdieren uit tientallen dierenwinkels te ruimen. Het gaat naast hamsters ook om konijnen en chinchilla’s.

Bovendien moet iedereen die in de afgelopen dagen een hamster heeft gekocht, het diertje afstaan om het in te laten slapen. Het baasje zelf moet verplicht in centrale quarantaine. Ook klanten die eind december een hamster hebben gekocht moeten zichzelf en hun huisdiertje laten testen. Bij een positieve test moet de eigenaar in quarantaine.

Dierenwinkel

De dierenwinkel laat weten de deuren van al zijn vestigingen te sluiten om deze grondig te desinfecteren. ,,Er zal elke dag voor de dieren worden gezorgd zodat het de kleintjes nergens aan ontbreekt’’, schrijft Little Boss op Facebook.

Kritische Hongkongers reageren op sociale media massaal op het nieuws. ,,De autoriteiten moeten stoppen met het onterecht laten inslapen van huisdieren’’, schrijft iemand op Facebook. Critici zijn ontevreden over de strenge coronamaatregelen in de Chinese stad en zij vinden dat de regering doorslaat in haar zerotolerance-beleid.

Ontlasting

,,Je moet je realiseren dat geïnfecteerde hamsters het virus in hun ontlasting hebben. Ze kunnen andere diertjes, andere hamsters, of mensen besmetten. We moeten de volksgezondheid beschermen en hebben geen keuze’’, aldus Thomas Sit van Landbouw, Visserij en Natuurbehoud.

Zijn collega roept baasjes van huisdieren op zorgvuldig met hun hygiëne om te gaan. ,,Je moet je handen wassen nadat je een dier of hun voedsel hebt aangeraakt. Kus je huisdieren niet’’, aldus Leung Siu-fai.

Op Twitter gaan er foto’s rond van mensen die in witte hazemat pakken voor de dierenwinkel staan om de knaagdieren te verzamelen. ,,De politie heeft de gevarenzone afgezet en vraagt mensen om de weg over te steken’’, schrijft Hongkongse journalist Laurel Choi op haar Twitter.

Vatbaar

Het is al maanden bekend dat veel huisdieren vatbaar zijn voor het coronavirus. Vorig jaar maart hebben Chinese wetenschappers 44 diersoorten in kaart gebracht die besmet kunnen raken met Covid-19. Hongkong meldde in 2020 's werelds eerste hond die net als zijn baasje positief testte, maar heeft niet eerder een dier-op-mensbesmetting vastgesteld. De eerste nerts-op-mensbesmetting werd in Nederland gemeld.