Druk spoor slijt sneller

„Klussen door spooraannemers zijn echter 30 procent duurder geworden, omdat er sprake is van krapte in de markt. Onze aannemers krijgen ook veel vraag uit het buitenland. Bovendien worden deze gespecialiseerde werkers schaarser. Het budget staat daardoor onder toenemende druk. Soms moeten we besluiten om vervanging van onderdelen maar even uit te stellen”, aldus een woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder zegt zich zorgen te maken over de toekomst.

In het ergste geval dreigt de veiligheid volgens hem in het geding te komen. „Dan moeten we ingrijpen in de treindienst, want we nemen geen enkel risico. Soms zou het dus noodzakelijk kunnen zijn om minder treinen te laten rijden.” Inspectie ILT concludeert na steekproeven in 2018 dat het Nederlandse spoor nog in goede staat is en dat er nergens onveilige situaties zijn aangetroffen. „Ruim 96 procent voldoet aan de onderhoudsnormen. Van de overige 4 procent moet ProRail de risico’s beter gaan beheersen door veiligheidsanalyses, bijvoorbeeld bij uitstel van werkzaamheden”, beveelt ILT aan. Vijf jaar geleden werd bij 15 procent van de inspecties geconstateerd dat de normen waren overschreden. ’Het gaat dus de goede kant op, maar alertheid blijft nodig’, stelt het ILT-rapport. ProRail laat weten dat NS-treinen vorige maand in 94,5 procent van de ritten op tijd reden (binnen vijf minuten van de geplande aankomst). Bij de regiotreinen was dat 96,8 procent.