’Een voetbalvereniging is veel meer dan alleen sporten’ Denk wil bier verbannen uit kantine sportclubs: ’Dan kunnen wij de tent sluiten!’

Door Marijn Schrijver

Bij vereniging WV-HEDW in Amsterdam hoort een biertje er gewoon bij. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Alcoholgebruik bij Amsterdamse sportverenigingen is ongewenst, vindt Denk. Daarom vraagt de partij of er een verbod op alcohol kan komen in kantines. Clubs zitten er zelf niet op te wachten.