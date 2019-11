Grote zoekactie naar vermiste Urker kotter op Noordzee

Een boot van de kustwacht (archiefbeeld). Ⓒ ANP

Den Burg - In de Noordzee ten westen van Texel is een grote zoekactie gaande. De kustwacht in Den Helder kreeg vanochtend vroeg een noodsignaal binnen van een Urker viskotter. Het gaat om de UK-165 van het bedrijf Lummetje bv.