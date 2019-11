Kustwacht staakt zoektocht bemanning kotter Urk

Tekst loopt door onder de video.

„Door de hoge golven en stroming kon donderdag niet gedoken worden naar het wrak dat in de ochtend al was gelokaliseerd”, aldus Kustwacht Nederland. Er stond windkracht 5 tot 6 en de golven waren 1,5 tot 2 meter hoog.

Wachten op rustiger weer

Vrijdag wordt door de Kustwacht niet opnieuw een grote zoekactie opgestart. „Het is wachten op rustiger weer, zodat dit veilig kan. De betrokken diensten bereiden zich hierop voor, zodat ze direct in actie kunnen komen. Naar verwachting is dat dit weekend.”

In de tussentijd kunnen andere betrokken schepen en viskotters blijven zoeken. „Vanuit het Kustwachtcentrum zal dit worden gecoördineerd om de veiligheid te waarborgen.”



Meerdere vaartuigen, een vliegtuig en twee helikopters gingen eerder vandaag op zoek naar twee opvarenden van de vermiste kotter. Er was ook een mijnenjager van de Koninklijke Marine aanwezig, de Zr. Ms. Makkum.

Noodsignaal kotter

Het EPIRB-baken van het schip gaf vanochtend een noodsignaal af. Dit baken zit vast aan de boeg van het schip en wordt geactiveerd als het in aanraking komt met water, bijvoorbeeld als het schip zinkt.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar het vergaan van visserskotter UK-165 Lummetje bij Texel. Een woordvoerster van de raad zei dat een onderzoek bij dit soort scheepvaartincidenten verplicht is.