Zoekactie naar Urker kotter op Noordzee

Het EPIRB-baken van het schip heeft het noodsignaal afgegeven. Dit baken zit vast aan de boeg van het schip en gaat zenden op het moment dat de kotter zinkt. Dat meldt Omroep Flevoland.

Meerdere vaartuigen, een vliegtuig en twee helikopters zijn op zoek naar de kotter.

Reddingsvlot gevonden

Het reddingsvlot zou zijn aangetroffen, maar die was leeg. Het is nog niet gelukt om in contact te komen met de bemanning van het schip.