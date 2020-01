Bling bling: Louis Vuitton pronkt met 1758 karaat megadiamant

Sewelo betekent ’zeldzame vondst’ in de lokale Botswaanse taal. Vuitton wil de diamant op termijn in stukken hakken om te verwerken tot kleinere sieraden. Vermoedelijk zal dat in diamantstad Antwerpen gebeuren.

Peperdure juwelen zijn een snel groeiende markt in het luxe-segment. Het nieuwste speeltje van Vuitton ligt in de belangrijkste winkel van het merk, aan het Place Vendome in Paris.

Tennisbal

De steen is zo groot als een tennisbal en werd vorig jaar in Botswana gevonden. Vuitton, vooral bekend van de handtasjes, begon in 2012 met een juwelenlijn. Het gaat de concurrentie aan met Bulgari en Cartier.

De steen is naar Parijs gebracht voor de Haute Couture Week, een exclusief evenement waar topontwerpers hun creaties tonen. Het grote publiek krijgt de diamant niet te zien. Volgens Reuters is de steen voorbehouden aan zakelijke contacten van het modehuis.

Moederbedrijf LVMH, ook eigenaar van de champagne van Moët, kocht het juweel van Lucara Diamond. Hoeveel er is betaald, is tot nu toe geheim gebleven.