Hoofdconducteur blij met versoepelingen: ’Ik heb de praatjes gemist’

Hoofdconducteur Xander Philips (45) heeft de reizigers gemist. „Je bent toch een mensenmens.” Ⓒ De Telegraaf

Utrecht - We mogen weer met de trein. Vanaf vandaag zijn ook de coronamaatregelen voor treinreizigers versoepeld. Waar eerst alleen ’bestemmingsverkeer’ welkom was, mag nu iedereen weer mee. Wél met mondkapje anders wordt er - in het uiterste geval - een boete uitgedeeld.