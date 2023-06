Explosie bij een woning in Almere

Ⓒ Inter Visual Studio

ALMERE - Bij een woning in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie geweest. De politie vermoedt dat er rond 01.00 uur een vuurwerkbom is ontploft aan de De Hoopstraat in de wijk Almere Buiten.