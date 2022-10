Meer statushouders voor gemeenten die achterblijven met huisvesten, ook als ze dat niet willen

Het plan voor statushouders van Van der Burg staat los van de dwangwet voor asielzoekers waar het kabinet ondertussen aan werkt en waar veel wrevel over is. Die dwangwet draait namelijk om asielzoekers die de procedure nog niet hebben doorlopen en dus nog geen verblijfstatus hebben. Ook bij deze doelgroep wil de staatssecretaris dwang gaan uitoefenen op gemeenten om meer opvangplekken te creeëren. Coalitiepartijen onderhandelen nog over de mate waarin dat moet gebeuren.

Als het om statushouders gaat heeft het kabinet geen wet nodig om gemeenten tot extra plekken te dwingen. Gemeenten moeten nu eenmaal ieder jaar een bepaald aantal statushouders opnemen. Sinds vorig jaar gebruikt Van der Burg de Hotel- en accomodatieregeling (HAR) om de verhuizing van statushouders erdoor te drukken. Die was eerst vrijwillig, maar is is nu verplicht.

Van der Burg zegt gemeenten te willen ontzien als ze al veel doen. „We moeten dat wel doen bij gemeenten die achterblijven, dus ik zeg: ga kijken in die regio’s die achterblijven.” Als voorbeeld noemt de VVD-bewindsman Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. „Ik ga natuurlijk geen hotel huren in Ter Apel om ze onder te brengen.” Geld is daarin geen enkel punt, zegt Van der Burg. „Crisisnoodopvang is erg duur, een hotelkamer is vaak nog goedkoper.”

20.000 statushouders voor kerst

Het lukt veel gemeenten nu al niet om aan de huisvestingsopgave te voldoen. Toch wil het kabinet dat er nog voor kerst 20.000 statushouders worden gehuisvest. Dat is onder meer belangrijk omdat nu 17.500 statushouders schaarse plekken in de asielopvang bezet houden.

Na de ’asieldeal’ zouden gemeenten een op de acht sociale huurwoningen woningen aan statushouders geven om ze niet meer in de opvang te laten wachten op een huis. Andere woningzoekenden moeten daardoor langer wachten. Maar het aantal asielmigranten met verblijfsstatus in de opvang is helemaal niet gedaald sinds dat besluit, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Inmiddels zitten er zo’n 17.500 statushouders in de opvang, dat zijn er 1.000 meer dan toen de ’asieldeal’ in augustus werd gesloten.

Minister De Jonge (Volkshuisvesting) liet eerder al aan De Telegraaf weten dat ’gemeenten er een tandje bij moeten doen’ om statushouders aan een woning te helpen.