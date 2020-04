‘Hoopgevende behandeling geeft mogelijk boost tegen corona’

In onze dagelijkse podcast corona-update hoort u uiteraard het laatste nieuws uit politiek Den Haag. Het ziet er niet naar uit dat de maatregelen snel worden versoepeld. Verslaggever Silvan Schoonhoven vertelt over een opmerkelijke behandeling die mogelijk werkt tegen corona en over een Limburgse huisarts die op de vingers is getikt, omdat hij met geneesmiddelen experimenteerde.