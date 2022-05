Bende mensensmokkelaars opgerold in onder meer Oostenrijk

De verdachten werden opgepakt in Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. De bende zou vooral Syrische vluchtelingen hebben gesmokkeld naar Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Sinds begin vorig jaar zouden op die manier ruim 36.000 mensen illegaal de grenzen over zijn gebracht, waarbij Wenen gold als middelpunt in het netwerk. De smokkelaars zouden ruim 150 miljoen euro hebben geïncasseerd.

Werkplaatsen

In en om Wenen ontdekte de politie ook een aantal werkplaatsen waar auto's en vrachtwagens werden omgebouwd om de migranten te kunnen vervoeren. Tachtig voertuigen zijn in beslag genomen.

Het vervoeren van de vluchtelingen verliep niet altijd zonder problemen. Zo werden in oktober bij de grens Oostenrijk-Hongarije twee lijken gevonden in een vrachtwagen met dertig mensen aan boord. De chauffeur was gevlucht, maar werd later opgepakt in Letland. Dit transport zou het werk zijn geweest van de vermoedelijke bendeleider, een 28-jarige Roemeen die sinds 4 mei vastzit.