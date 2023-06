Premium Het beste van De Telegraaf

Hongerige man heeft zin in tosti’s en steelt een stuk kaas: ’Dat waren dure tosti’s’

Door Renze van der Sluis Kopieer naar clipboard

Een tosti met kaas. Ⓒ Shutterstock

Leeuwarden - Terwijl hij eind vorig jaar door de supermarkt liep, kreeg een 38-jarige Leeuwarder trek in tosti’s. Voor kaas had hij geen geld, dus propte hij een homp in zijn broek. Donderdag zat de man tegenover de politierechter voor winkeldiefstal.