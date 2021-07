Zeker acht doden na noodweer in zuiden Noordrijn-Westfalen

In de zwaar getroffen plaats Schuld (Rijnland-Palts) worden volgens de autoriteiten ook nog tientallen personen vermist. Daar zijn zeker zes huizen ingestort na overstromingen en hevige regen.

De politie zegt volgens Duitse media dat inmiddels bijna zeventig mensen worden vermist in Schuld. Daar zouden ook nog veel huizen op instorten staan. Sommige inwoners hebben een veilig heenkomen gezocht op de daken van woningen. In het gebied Ahrweiler, waar Schuld deel van uitmaakt, vielen zeker vier doden. De lichamen zouden op verschillende plaatsen zijn gevonden.

Ook in andere delen van Duitsland vielen doden. Nieuwsblad Focus bericht dat in Solingen (Noordrijn-Westfalen) een 82-jarige man is omgekomen. Die viel in zijn onder water gelopen kelder. In het gebied Unna overleed een 77-jarige man in een ondergelopen kelder. De politie zegt dat ook in de plaats Rheinbach een dode is gevallen door het noodweer.

Man (46) meegesleurd

Het noodweer kostte eerder ook al het leven aan zeker twee brandweerlieden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij waren bezig met reddingswerkzaamheden. Het gaat onder meer om een 46-jarige man die woensdagmiddag in Altena (Noordrijn-Westfalen) is meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in diverse plaatsen blijven donderdag dicht en het treinverkeer is verstoord. De autoriteiten hebben een beroep gedaan op het leger om te helpen bij evacuaties. De strijdkrachten zetten speciale voertuigen in om mensen te bereiken in de gemeente Kordel in Rijnland-Palts, die door hoog water is afgesneden van de buitenwereld.

Overstroming in Erdorf donderdag. Ⓒ AP

Bad Muenstereifel in Noordrijn-Westfalen. Ⓒ EPA

Honderdduizenden huishoudens in westen Duitsland zonder stroom

Zeker 200.000 huishoudens in het westen van Duitsland zitten door het noodweer zonder stroom. Netbeheerder Westnetz zegt dat reparatieteams sommige stroomstations niet kunnen bereiken omdat wegen onbegaanbaar zijn. Een aantal onbereikbare installaties wordt met drones in de gaten gehouden.

De getroffen huishoudens bevinden zich volgens Duitse media in deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Daar heeft de zware regenval voor veel overlast gezorgd en aan meerdere mensen het leven gekost. „We hebben alle beschikbare mensen ingezet om de situatie op te lossen”, zei een woordvoerster van Westnetz, de grootste netbeheerder van Duitsland.

Noodplan Luxemburg

De Luxemburgse regering heeft een noodplan afgekondigd wegens de zware regenval in de Benelux. Alle beschikbare hulpdiensten in het land zijn uitgerukt en helpen bij het redden van mensen in gevaar en het beschermen van belangrijke infrastructuur. Niet iedereen die om hulp vraagt, kan hulp krijgen.

De rivier Alzette, die door hoofdstad Luxemburg stroomt, is volgens lokale media buiten zijn oevers getreden. Autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de Moezel verder blijft stijgen tot en met het weekend. Deze rivier dreigt bij de plaats Stadtbredimus ook te overstromen.

Op allerlei plaatsen in het land hebben mensen hun woningen moeten verlaten en zijn wegen geblokkeerd. Voor meerdere gemeenten, zoals Mersch en Diekirch, is code rood afgegeven. Inwoners is verzocht hun voertuigen weg te halen uit gebieden die nog dreigen te overstromen.