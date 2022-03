Premium Het beste van De Telegraaf

Volt doet zichzelf de das om: ’Mensen zijn doodsbang voor Gündogan’

Door Elif Isitman en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Het zijn onrustige tijden voor fractievoorzitter Laurens Dassen en zijn Volt-partij. De affaire Gündoğan heeft de partij in totale verdeeldheid achtergelaten. Ⓒ ANP/HH

Enkele weken geleden leek Volt in verschillende grote steden nog op een daverend verkiezingssucces af te koersen: de jonge, pro-Europese partij peilde begin februari in Amsterdam meer dan 10 procent van de stemmen. Krap een maand later is het binnen de partij tot een totale meltdown gekomen.