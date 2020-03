Goudvis met aquarium gedumpt in Rotterdam

„Goeiemiddag mevrouw. Ik wil even een gedumpte goudvis bij u melden”, zo begon de melding, vertelt een woordvoerder op Facebook. „Ja, u heeft me goed verstaan. Er staat hier in het portiek een aquarium met één goudvisje. Er staan ook busjes voer bij en een schepnetje. Ik dacht eerst dat hij misschien van buren was, die hem aan het verhuizen waren, maar we zijn een paar uur verder en hij staat er nog.”

De centralist moest dit gesprek even laten bezinken. „Gedumpte dieren zijn helaas niets vreemd voor ons. Rare situaties ook niet. Maar een compleet gedumpt aquarium is iets wat we (gelukkig) niet vaak meemaken.”

Waarschijnlijk is het aquarium er door iemand neergezet, die gemerkt had dat de deur van de portiek stuk was. Het visje is meegenomen en zwemt nu rond in het aquarium van de dierenambulance. Het heeft de naam Shilo gekregen, naar de centralist die het gesprek aannam en donderdag haar laatste dienst draaide.