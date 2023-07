Bevolking Italië blijft krimpen en ouder worden

Het aantal geboortes daalt in Italië al veertien jaar op rij. De teller stond vorig jaar op ongeveer 393.000. De Italiaanse bevolking kromp de afgelopen drie jaar met bijna een miljoen personen en wordt gemiddeld ook steeds ouder. Dat betekent volgens Istat dat het land afstevent op een „demografische winter.”

Die ontwikkelingen hebben ook economisch gevolgen voor Italië. Dat telt momenteel nog zo’n 59 miljoen inwoners en heeft een van de grootste economieën in de eurozone. Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner lag er vorig jaar lager dan in 2008. Istat adviseert in het rapport om flink te investeren in de toekomst van jongeren.

’Liever huisdieren dan kinderen’

Het overgrote deel van de Italianen tussen de 16 en 29 jaar (ruim 87 procent) woont nog thuis en dat zou het minder aantrekkelijk kunnen maken om kinderen te krijgen. Het statistiekbureau ziet het ook als „zeer zorgelijk” dat veel jonge Italianen niet werken of studeren. Bijna 20 procent van de jongeren in de leeftijdsgroep 15-29 jaar valt in die categorie, het hoogste percentage in de EU na Roemenië.

De demografische crisis zorgt voor grote bezorgdheid onder Italiaanse bestuurders en zelfs bij paus Franciscus. Die zei eerder dit jaar dat alleen de rijken het zich nog kunnen permitteren om een gezin te beginnen. Franciscus noemde een gebrek aan vaste banen en betaalbare huisvesting als oorzaken. Ook verzuchtte hij dat sommige Italianen liever huisdieren dan kinderen nemen.