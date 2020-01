Grapperhaus: geen dingen onder het tapijt geschoven

De Justitieminister overweegt de inspectiedienst van zijn departement niet langer op het ministerie onder te brengen. Zo’n verhuizing, die eerder ook onderzoeksinstituut WODC heeft doorgemaakt, moet de inspectie beter beschermen tegen beïnvloeding door het ministerie.

De CDA-bewindsman erkent dat er twee formele meldingen zijn gedaan van misstanden. Van zeven klachten waarover het AD bericht was de minister niks bekend, beweert hij. Grapperhaus zegt binnen twee weken ’alles op een rijtje te zetten’. De Tweede Kamer eist ook dat hij dat doet, vooral omdat op het ministerie van Justitie en Veiligheid wel vaker onwelgevallige informatie wordt verdoezeld.

„Dit ministerie is totaal verrot”, zegt PVV-leider Wilders daarover. „Kamerleden zijn niet geïnformeerd over asielzoekers met kinderporno op hun telefoon omdat er verkiezingen aankwamen.” Ook Kamerlid Groothuizen van coalitiepartij D66 is klaar met misstanden op het departement. „Ten koste van alles moet worden voorkomen dat bewindspersonen het lastig krijgen.”

SP-fractieleider Marijnissen vermoedt dat dit slechts het topje van de ijsberg is. „Ik ben helemaal klaar met liegende topambtenaren voor wie de waarheid slechts een optie lijkt, hoe groot is de doofpot? Het is niet alleen schokkend, maar ook gevaarlijk.”

Onder druk van topambtenaren heeft de Inspectie voor Justitie en Veiligheid jarenlang onderzoeksresultaten aangepast, waardoor gevoelige informatie is weggehouden voor de Tweede Kamer. Dat schrijft het AD op basis van informatie van klokkenluiders. De justitietop zette een onderzoek naar hun klachten stop.

Zeven medewerkers van de inspectie zijn in 2017 naar de coördinator Integriteit gestapt. Ze dienden klachten in over een cultuur van ’oneigenlijke beïnvloeding’, waardoor politiek onwelgevallige conclusies uit hun onderzoeken werden geneutraliseerd of zelfs weggelaten voor partijen als de Tweede Kamer. Met name hun onlangs opgestapte baas van de inspectie, inspecteur-generaal Bos, zou gevoelig zijn geweest voor externe druk.

Volgens de klokkenluidende inspecteurs heerste er jarenlang een verkeerde cultuur bij de Inspectie. Sommige inspecteurs kregen burnout-achtige klachten. Anderen gingen bewust eerder met pensioen. Als voorbeelden van beïnvloeding noemden ze onderzoeken naar de politie, de brandweer, de toepassing van de nekklem na de dood van Mitch Henriquez en de IND.