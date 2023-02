Aanvaring tussen coalitiepartijen over stikstofdoel 2030

De opstelling van VVD-lijsttrekker Edith Schippers in datzelfde debatje was zo mogelijk nog opmerkelijker. Op de stelling ’Stikstof 2030 negeren is stilstand creëren’, weigerde zij een standpunt in te nemen. „Ik stem niet op een stelling die alleen bedoeld is om te polariseren”, zo verklaarde ze. Hoon van de anderen was haar deel: „Typisch VVD”, klonk het. „Je kunt in de Eerste Kamer niet zeggen: ik doe even niet mee met de stemming”, zei Paul Rosemöller (GL).

D66-voorman Paul van Meenen stelde dat de VVD bij het aanpakken van de stikstofcrisis wel naar links kijkt, maar door ’een bus van BBB, PVV, FVD en JA21 van rechts wordt aangereden’. „Die dreigt de stikstofcrisis te parkeren.” De in de peilingen als een raket omhoog geschoten BBB was de grote afwezige tijdens het televisiedebat.

Ook op andere stellingen bleken de coalitiepartijen het niet met elkaar eens. Zo stemde D66 als enige tegen op de door Theo Bovens (CDA) ingebrachte stelling om ’eigen inwoners voorrang’ te geven op een woning. D66-lijsttrekker Van Meenen waarschuwde voor een keerzijde van het reserveren van een deel van bestaande koopwoningen voor inwoners uit de eigen gemeente. „Hier zit één grote angel, dit betekent dat je als woningeigenaar niet bepaalt aan wie je je eigen woning verkoopt.”

Discriminatie

Opmerkelijk was ook de mispeer die GroenLinks-leider Paul Rosenmöller beging tijdens het debat, in de richting van PVV-lijsttrekker Marjolein Faber. Nadat die laatste stelde dat Nederlanders in eigen land worden gediscrimineerd, counterde Rosemöller dat door te zeggen dat het juist de leider van haar partij – Geert Wilders dus - die is ‘veroordeeld voor discriminatie’. ,,Een leugen”, foeterde Faber. Wilders is daarop in 2020 juist vrijgesproken. Wel werd hij in het ’minder Marokkanen’-proces door de hoogste rechter veroordeeld voor groepsbelediging.