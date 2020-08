Aboutaleb sluit horecazaken en kantine in Rotterdam om corona

Ⓒ EPA

ROTTERDAM - Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft drie horecazaken en een sportkantine in Rotterdam per direct voor twee weken gesloten. In de cafés en de kantine zijn ondanks verschillende waarschuwingen de coronamaatregelen niet nageleefd. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTV Rijnmond.