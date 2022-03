Man met bijtende vloeistof in gezicht gespoten

Het gaat om een 44-jarige man die richting het Hooge Paadje liep en door twee voorbijgangers werd belaagd met de brandende vloeistof. Dit gebeurde rond 23.30 uur. Na het spuiten van de vloeistof werd de Hagenaar geschopt en geslagen door het tweetal, die zich daarna snel uit de voeten maakten. Het slachtoffer van de mishandeling werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar maakt het naar omstandigheden goed. Vorige week werd er ook een rugzak aangetroffen met brandende vloeistof aan de Scheveningseweg, bij een consulaire afdeling van de Russische ambassade. „Er is nu nog niet te zeggen of er een verband is. Maar daar lijkt het vooralsnog niet op”, zegt een politiewoordvoerder.

Er is nog niemand aangehouden. Een duidelijke beschrijving van de daders ontbreekt vanwege de aard van de mishandeling. „Ook is het een vrij donker en afgelegen hoekje”, legt de zegsman uit.

Daarom roept de politie mensen op die iets gezien hebben om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844. Ook zijn zij geïnteresseerd in dashcambeelden of camerabeelden uit de omgeving.