Italië dreigt reddingsschepen met migranten weer tegen te houden

In de Middellandse Zee zijn momenteel de reddingsschepen Humanity 1 uit Duitsland en Ocean Viking uit Noorwegen actief. Volgens het nieuwe, uiterst rechtse kabinet in Rome handelen de twee schepen in strijd met de Europese en Italiaanse regelgeving rond grensbewaking. Piantedosi vindt dat de schepen een „aantrekkingsfactor” zijn voor migranten. Hij overweegt om de schepen de toegang tot Italië te weigeren.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft dinsdag in haar toespraak in het parlement gezegd migratie uit Afrika en mensensmokkel te willen aanpakken. Ze wil onder meer centra opzetten in Noord-Afrikaanse landen waar bekeken wordt welke vluchteling recht heeft op asiel.

Volgens cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar tot nu toe ongeveer 79.200 migranten Italië per boot bereikt. In dezelfde periode vorig jaar waren er bijna 52.800 mensen. Schepen als de Humanity 1 en Ocean Viking pikken een deel van de migranten op en zetten ze veilig aan land in Europa. Vaak zijn dat Italiaanse havenplaatsen.

Piantedosi is zelf partijloos, maar heeft nauwe banden met de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini. Die partij vormt samen met Fratelli d’Italia van Meloni en Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Salvini staat momenteel terecht voor zijn beleid in 2019 om bootmigranten te weigeren toen hij minister van Binnenlandse Zaken was.