Meloni weigert Duits migrantenschip: ’Piratenschepen’

De Italiaanse regering heeft onlangs tegen Noorwegen en Duitsland gezegd dat de landen waar de boten zijn ingeschreven zich over de migranten moet ontfermen en dat Rome daarom geen verplichtingen heeft. Noorwegen heeft nog geen antwoord gegeven. Ondertussen heeft de Noorse Ocean Viking hulp gevraagd aan Griekenland, Spanje en Frankrijk, omdat Malta en Italië niet thuisgaven. De Duitse regering beweert dat doordat de boot Humanity vlak bij Sicilië is juist Italië zich over de migranten moet ontfermen.

Beide landen slaan elkaar met conventies en internationale rechtsregels om de oren. De zaak ligt nog gevoeliger doordat er onder de 179 migranten aan boord van de 60 meter lange Humanity 104 minderjarigen zijn. Veel migranten hebben medische hulp nodig, dus vraagt Berlijn aan Rome om ze zo spoedig mogelijk te helpen.

Volgens het VN-zeerechtverdrag UNCLOS moeten jongeren die alleen aan boord zijn inderdaad worden opgenomen, aan de andere kant stelt hetzelfde zeerechtverdrag in artikel 91 ook dat een schip de nationaliteit heeft „van de staat wiens vlag het gerechtigd is te voeren.” Dat betekent dus ook dat de boot onder de jurisdictie van dat land valt. „Als die landen dat niet accepteren zijn het piratenschepen”, aldus Meloni. „Italië vraagt alleen respect voor de regels”, zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani donderdag op bezoek in Berlijn.

De Italiaanse regering wil pertinent voorkomen dat de stroom van migranten die onder de regering-Draghi enorm toenam doorzet. Vanaf begin dit jaar zijn circa 80.000 migranten met boten uit de Noord-Afrikaanse kust aangekomen. Vlak voordat Meloni premier werd, kwamen er in een week tijd nog drieduizend bij.

Meloni weet dat de kans groot is dat als Italië de migranten aan wal laat, er weinig terecht zal komen van de verdeling van migranten over verschillende EU-landen.