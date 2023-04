Verdachte vast na vondst lichaam in zoektocht vermiste man

Het OM kan nog niet zeggen of de overledene de 38-jarige Amsterdammer is. De vermiste man komt uit Amsterdam-Oost en is sinds 11 april spoorloos, aldus het OM. De verdachte zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met een advocaat. „Om die reden wordt verder geen informatie over het onderzoek en/of de identiteit van de verdachte gedeeld”, meldt de politie.

De politie kan wel melden dat ze op zoek zijn naar de auto van de vermiste man, een grijze Toyota Yaris. Mensen die de auto of de man hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie.