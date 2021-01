Fatale schietpartij Amsterdam: 20 jaar cel voor Maikel A.

Binnenland

Limburger (19) overleden aan steekwonden, verdachte (20) opgepakt

Een 19-jarige man uit Brunssum, die zaterdagmiddag in het Limburgse Heerlen gewond raakte bij een steekincident, is afgelopen nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie, die een 20-jarige man uit Heerlen heeft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het inc...