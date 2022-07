Wickremesinghe nieuwe president van Sri Lanka

Of Wickremesinghe zijn termijn zal volmaken is nog de vraag. Na het vertrek van Rajapaksa richtte de volkswoede zich op hem. De voormalige premier wordt gezien als een van de veroorzakers van de problemen waar Sri Lanka momenteel mee te kampen heeft. Het land is failliet en er zijn grote tekorten aan voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften.

Bekijk ook: Betogers bestormen huis president Sri Lanka

Bekijk ook: Sri Lanka roept noodtoestand uit na vlucht president

Bekijk ook: Sri Lankaans feest vanwege opstappen president van korte duur

Een andere kandidaat voor het presidentschap, Dullas Alahapperuma, lag beter bij de demonstranten, maar teveel parlementariërs vonden dat hij te weinig regeringservaring heeft. Hij kreeg 82 stemmen, tegen de 134 voor Wickremesinghe.