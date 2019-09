D66 komt met voorstel ’voltooid leven’

Het kabinet onderzoekt momenteel de behoefte aan stervenshulp bij oudere mensen die levensmoe zijn, maar minister Hugo de Jonge (CDA) zet volgens Dijkstra daar niet genoeg vaart achter. „Dat vind ik heel jammer. De minister voelt de urgentie duidelijk minder dan ik”, zegt ze in een interview met het AD. „Mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven, moeten de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden.”

Volgens de D66’er zal het nog wel een tijd duren voordat het voorstel wordt aangenomen. „Zo’n plan vergt veel overleg en discussie in het parlement. Het is geen wet die je er even snel doorheen jast.”

Nu is alleen euthanasie mogelijk voor mensen die een medische aandoening hebben.

